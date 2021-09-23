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Кабмин обязал АЗС снизить цены на бензин на 44 копейки по формуле "Роттердам+"

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 14:15
Кабмин обязал АЗС снизить цены на бензин на 44 копейки по формуле "Роттердам+" Фото: Кабмин обязал АЗС снизить цены на бензин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство экономики пересчитало предельные цены на бензин и дизтопливо на АЗС по формуле "Роттердам+" - цена топлива в порту Роттердам плюс 27 долларов/тонна за доставку топлива в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/литр, на дизтопливо - 29,59 грн/литр.

По сравнению с серединой сентября средняя цена на бензин снизилась на 0,44 грн/литр, тогда как на ДТ - увеличилась на 0,27 грн/литр.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.

Среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

"Бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.

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