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Кабмін зобов'язав АЗС знизити ціни на бензин на 44 копійки за формулою "Роттердам+"

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 14:15
Кабмін зобов'язав АЗС знизити ціни на бензин на 44 копійки за формулою "Роттердам+" Фото: Кабмін зобов'язав АЗС знизити ціни на бензин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство економіки перерахувало граничні ціни на бензин і дизпаливо на АЗС за формулою "Роттердам+" - ціна палива в порту Роттердам плюс 27 доларів/тонна за доставку палива в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.

З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,17 грн/літр, на дизпаливо - 29,59 грн/літр.

У порівнянні з серединою вересня середня ціна на бензин знизилася на 0,44 грн/літр, тоді як на ДТ - збільшилася на 0,27 грн/літр.

Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн/літр, бензину - не вище 5 грн/літр.

Середню вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат 27 дол./тонна на логістичне та інше забезпечення, відповідно до зовнішньоекономічних договорів.

"Бензинова" формула є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні.

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