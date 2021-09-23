Кабмін зобов'язав АЗС знизити ціни на бензин на 44 копійки за формулою "Роттердам+"

Міністерство економіки перерахувало граничні ціни на бензин і дизпаливо на АЗС за формулою "Роттердам+" - ціна палива в порту Роттердам плюс 27 доларів/тонна за доставку палива в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.

З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,17 грн/літр, на дизпаливо - 29,59 грн/літр. У порівнянні з серединою вересня середня ціна на бензин знизилася на 0,44 грн/літр, тоді як на ДТ - збільшилася на 0,27 грн/літр.