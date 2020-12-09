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Кабмин объявил условия приема в вузы в 2021 году

Киев, Среда 09 декабря 2020 20:00
Кабмин объявил условия приема в вузы в 2021 году
Фото: студенты возле университета (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Роман Тверденко

Кабмин рассказал об основных моментах вступительной кампании 2021 года. Среди них - расширение возможностей использования электронного кабинета абитуриента.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Вступительная кампания пройдет в привычные сроки - в июле 2021 года. Начало регистрации электронных кабинетов и загрузка туда документов - с 1 июля, а прием заявлений и документов - 14 июля. 23 июля завершится прием заявлений от поступающих только по сертификатам ЗНО, а 16 июля - от поступающих только по результатам собеседований, вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

Согласно новым условиям, в электронном кабинете поступающего подать электронное заявление смогут абитуриенты, планирующие продолжить обучение после получения степени младшего специалиста при наличии сертификата ЗНО. Также предусмотрена возможность выполнение требований к зачислению через электронный кабинет с использованием электронной подписи абитуриента.

В 2021 году установят ограничение количества заявлений для подачи на небюджетные места по контракту - не более 30 заявлений всего. Также, заявления поступающих, которые зачислены на бюджет, будут автоматически включены на все другие конкурсные предложения, кроме случаев, когда поступающий сам откажется от этого по разным причинам.

При поступлении на магистратуру будут введены весовые коэффициенты, в рамках которых будет увеличено значение балла за испытания по специальности.

Ранее сообщалось, что дополнительные предметы Внешнего независимого оценивания могут стать платными. Министерство образования и науки предлагает для обсуждения соответствующий проект приказа.

Отметим, сдать ВНО за счет госбюджета можно по пяти предметам, а в 2021 году в перечень обязательных предметов добавят математику.

Как писало РБК-Украина, участникам отмененного пробного ВНО с 1 июля по 30 ноября вернули 41,907 млн гривен. Средства вернули 171 тыс. 39 участникам.

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