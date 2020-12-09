Кабмін оголосив умови прийому до ВНЗ у 2021 році

Фото: студенти біля університету (facebook.com/ntuu.kpi)

Кабмін розповів про основні моменти вступної кампанії 2021 року. Серед них - розширення можливостей використання електронного кабінету вступника.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Вступна кампанія пройде у звичні терміни - в липні 2021 року. Початок реєстрації електронних кабінетів і завантаження туди документів - з 1 липня, а прийом заяв і документів - 14 липня. 23 липня закінчиться прийом заяв від вступників тільки за сертифікатами ЗНО, а 16 липня - від вступників тільки за результатами співбесід, вступних екзаменів та творчих конкурсів.

Згідно з новими умовами, в електронному кабінеті вступника подати електронну заяву зможуть абітурієнти, які планують продовжити навчання після отримання ступеня молодшого спеціаліста за наявності сертифіката ЗНО. Також передбачена можливість виконання вимог до зарахування через електронний кабінет з використанням електронного підпису абітурієнта.

У 2021 році встановлять обмеження кількості заяв для подачі на небюджетні місця за контрактом - не більше 30 заяв всього. Також, заяви вступників, які зараховані на бюджет, будуть автоматично включені всі інші конкурсні пропозиції, крім випадків, коли вступник сам відмовиться від цього з різних причин.

При вступі до магістратури будуть введені вагові коефіцієнти, в рамках яких буде збільшена вага бала за випробування за фахом.

Раніше повідомлялося, що додаткові предмети Зовнішнього незалежного оцінювання можуть стати платними. Міністерство освіти і науки пропонує для обговорення відповідний проект наказу.

Зазначимо, здати ЗНО за рахунок держбюджету можна з п'яти предметів, а в 2021 році у перелік обов'язкових предметів додадуть математику.

Як повідомляло РБК-Україна, учасникам скасованого пробного ЗНО з 1 липня по 30 листопада повернули 41,907 млн гривень. Кошти повернули 171 тис. 39 учасникам.