Кабмин обновил порядок компенсации за электроотопление: как будет работать механизм

Кабинет министров Украины установил порядок предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электрической энергии. Компенсация в размере 1,4 млрд гривен будут поступать на счета поставщиков электроэнергии.

Постановление от 1 февраля 2021 года № 64 обнародовано на Правительственном портале.

"Ввести предоставление компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в I квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей", - говорится в документе.

Компенсация предоставляется путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением, как частичную оплату за потребленную в I квартале 2021 года электрическую энергию, на лицевые счета потребителей.

Право на компенсацию получат следующие категории:

население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 г. имело право на пониженный тариф;

население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на пониженный тариф.

Для этих категорий осуществляется расчет стоимости фактического объема потребления в пределах ограничений 3000 кВт∙ч в месяц, по сниженным тарифам и по фиксированной цене, установленной с 1 января 2021 года.

Кроме того, право на компенсацию имеют многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа. Для них производится расчет стоимости фактического объема потребления по сниженным тарифам и по фиксированной цене, установленной с 1 января 2021 года.

Во время расчета по сниженному тарифу и фиксированной цене:

при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени применяются соответствующие тарифные коэффициенты;

не применяется 30-процентная скидка, которая была предусмотрена на 31 декабря 2020 года для населения, проживающего в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт вступила в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля при потреблении до 3000 кВт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 коп./кВт, а за объем свыше 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Верховная рада 29 января внесла изменения в государственный бюджет на 2021 год относительно выплаты субсидий за подорожания электроэнергии. Изменения предусматривают открытие новой бюджетной программы Министерству социальной политики Украины в сумме 1,4 млрд гривен. Средства на новую программу выделили из предусмотренных расходов общего фонда госбюджета на субсидии (36,6 млрд гривен).