Уряд оновив порядок компенсації за електроопалення: як працюватиме механізм

Кабінет міністрів України встановив порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії. Компенсація у розмірі 1,4 млрд гривень надходитиме на рахунки постачальників електроенергії.

Постанова від 1 лютого 2021 року № 64 оприлюднена на Урядовому порталі.

"Запровадити надання компенсації на оплату електричної енергії, спожиту у I кварталі 2021 року, у зв’язку з відміною окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів", - йдеться в документі.

Компенсація надається шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам універсальних послуг з подальшим їх зарахуванням, як часткову оплату за спожиту у I кварталі 2021 року електричну енергію, на особові рахунки споживачів.

Право на компенсацію отримають такі категорії:

населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;

населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф.

Для цих категорій здійснюється розрахунок вартості фактичного обсягу споживання в межах обмежень 3000 кВт∙год на місяць, за зниженими тарифами та за фіксованою ціною, встановленою з 1 січня 2021 року.

Крім того, право на компенсацію мають багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Для них здійснюється розрахунок вартості фактичного обсягу споживання за зниженими тарифами та за фіксованою ціною, встановленою з 1 січня 2021 року.

Під час здійснення розрахунку за зниженим тарифом та фіксованою ціною:

за наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу застосовуються відповідні тарифні коефіцієнти;

не застосовується 30-відсоткова знижка, що була передбачена станом на 31 грудня 2020 року для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Як повідомляло РБК-Україна, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп./кВт, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Верховна рада 29 січня внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо виплати субсидій через подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерству соціальної політики України у сумі 1,4 млрд гривень. Кошти на нову програму виділили з передбачених видатків загального фонду держбюджету на субсидії (36,6 млрд гривень).