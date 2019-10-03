Кабмин и НБУ договорились о доступных кредитах для населения

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины договорились о взаимодействии для обеспечения доступного кредитования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Facebook.

Гончарук заявил, что в случае снижения уровня инфляции в следующем году, процентная ставка по кредитам для населения также пойдет вниз.

"Если все получится, то в конце следующего года инфляция снизится до 5%, а кредитование под 11-12% в гривне станет реальностью. Но для этого нужно еще очень хорошо поработать", - сообщил он.

Напомним, ранее НБУ и Кабмин подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Правительство также рассказало, каким образом будет пытаться снизить инфляцию до 5%.

Ранее также сообщалось, что украинская власть не выпадает из нормального графика переговоров с Международным валютным фондом. Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина планирует продолжить переговоры во время визита правительственной делегации на годовое собрание МВФ в середине октября.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабмин в течении недели запустит систему, которая позволит снизить коррупцию на таможне.