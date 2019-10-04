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Кабмін назвав суму очікуваних доходів від малої приватизації

Новини » Економіка    04.10.2019 - 14:22
Кабмін назвав суму очікуваних доходів від малої приватизації
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

У 2020 році уряд очікує дохід у розмірі 5-6 млрд гривень від малої приватизації

Уряд очікує 5-6 млрд грн доходу від малої приватизації в наступному році. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з бізнесом, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гончарука, Кабінет міністрів розраховує на прискорення процесу малої приватизації.

"Приватизація. Ми розраховуємо на те, що мала приватизація буде істотно прискорена. У наступному році ми розраховуємо отримати 5-6 мільярдів у бюджет від малої приватизації і активно працюємо над тим, щоб максимальна кількість великих об'єктів була підготовлена до приватизації", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект, який скасовує перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації.

Також РБК-Україна повідомляло, що в четвер, 3 жовтня, Кабмін і НБУ підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності. Повідомляється, що цей документ стане основою спільним зусиллям інститутів для забезпечення цінової стабільності.

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