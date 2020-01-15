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Кабмин назначил зама в ГФС и принял еще ряд кадровых решений

Новости » Политика     15.01.2020 - 13:03
Кабмин назначил зама в ГФС и принял еще ряд кадровых решений
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин также назначил членов комиссии по стандартам государственного языка

Кабинет министров Украины назначил Михаила Титарчука замглавы Государственной фискальной службы, а также принял еще ряд кадровых решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

В частност, замглавы "Укртрансбезопасности" стала Екатерина Ставнийчук, замглавы Нацагенства по вопросам государственной службы - Наталья Шимко и Елена Дрощенко, замглавы Государственной миграционной службы Сергей Донской.

Членами Национальной комиссии по стандартам государственного языка стали:

  • Арина Демская
  • Людмила Кравченко
  • Наталья Мазур
  • Данута Мазурик
  • Юлия Чорнобров

Кроме того, Кабмин уволил с должности замглавы Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Валерия Бакала и назначил Сергея Мирюкова гендиректором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что многие из уволенных чиновников, прокуроров, судей и полицейских успешно оспорили решения об увольнении в судах, однако даже пройдя все инстанции, не все они смогли вернуться на должности. В число "невосстановленных" попали и несколько топ-руководителей государственных органов.

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