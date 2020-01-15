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Кабмін призначив заступника до ДФС і прийняв ще ряд кадрових рішень

Новини » Політика     15.01.2020 - 13:03
Кабмін призначив заступника до ДФС і прийняв ще ряд кадрових рішень
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін також призначив членів комісії зі стандартів державної мови

Кабінет міністрів України призначив Михайла Титарчука заступником голови Державної фіскальної служби, а також прийняв ще ряд кадрових рішень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

Зокрема, заступником голови "Укртрансбезопасности" стала Катерина Ставнійчук, заступниками голови Нацагенства з питань державної служби - Наталія Шимко та Олена Дрощенко, заступником голови Державної міграційної служби Сергій Донський.

Членами Національної комісії зі стандартів державної мови стали:

  • Орися Демська
  • Людмила Кравченко
  • Наталя Мазур
  • Данута Мазурик
  • Юлія Чорнобров

Крім того, Кабмін звільнив з посади заступника голови Державного агентства з питань електронного урядування України Валерія Бакала і призначив Сергія Мірюкова гендиректором Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що багато зі звільнених чиновників, прокурорів, суддів і поліцейських успішно оскаржили рішення про звільнення в судах, проте навіть пройшовши всі інстанції, не всі вони змогли повернутися на посади. До числа таких потрапили і кілька топ-керівників державних органів.

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