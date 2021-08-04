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Кабмин назначил временного руководителя АРМА. Предыдущего главу арестовали

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил временного главу Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Обязанности главы АРМА временно возложили на Дмитрия Жоравовича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабмина Олега Немчинова.

Сейчас Жоравович, по словам министра, занимает должность главы управления Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Как писало РБК-Украина, предыдущего главу АРМА, его заместителя и начальника управления разоблачили на присвоении более 400 тысяч долларов, которые были переданы в управление агентства. Чиновников отстранили и отправили под домашний арест.

Сейчас в деле есть шесть фигурантов. Им сообщили о подозрении по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Кабинет Министров УкраиныАРМА