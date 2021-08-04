Кабмін призначив тимчасового керівника АРМА. Попереднього главу арештували

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні призначив тимчасового очільника Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Обов'язки голови АРМА тимчасово поклали на Дмитра Жоравовича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабміну Олега Немчінова.

Наразі Жоравович, за словами міністра, обіймає посаду очільника управління Північно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА.

Як писало РБК-Україна, попереднього голову АРМА, його заступника і начальника управління викрили на привласненні понад 400 тисяч доларів, які були передані в управління агентства. Посадовців відсторонили та відправили під домашній арешт.

Наразі у справі є шість фігурантів. Їм повідомили про підозру за статтею, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.