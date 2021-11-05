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Кабмин назначил временного главу Госэкоинспекции

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров назначил временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции. Им стал Дмитрий Заруба.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной инспекции Зарубу Дмитрия Васильевича", - говорится в сообщении.

3 ноября Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности главы ДЭИ.

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