Кабмин назначил временного главу Госэкоинспекции

Кабинет министров назначил временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции. Им стал Дмитрий Заруба.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".
Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года.
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной инспекции Зарубу Дмитрия Васильевича", - говорится в сообщении.
3 ноября Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности главы ДЭИ.