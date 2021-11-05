RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кабмін призначив тимчасового голову Держекоінспекції

Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючого обов'язків голови Державної екологічної інспекції. Ним став Дмитро Заруба.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника голови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовича", - йдеться у повідомленні.

3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови ДЕІ.

Читайте РБК-Україна в Google News