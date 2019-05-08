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Кабмин назначил Верланова главой налоговой службы


Верланов будет представлен на новой должности 10 мая

Кабинет министров Украины назначил Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гройсман отметил, что Верланова официально могут представить уже в пятницу, 10 мая.

"Налоговая служба требует прозрачности, открытости, как и, кстати, Государственная таможенная служба. Которую пока нам заблокировали. Задание - стоит организовать хорошую европейскую службу, доброжелательную к бизнесу", - добавил Гройсман.

В Минфине добавили, что после назначения Верланова должны пройти регистрация юридического лица, перевод работников ГФС в Государственную налоговую службу и принятие распоряжение Кабмина о начале работы Налоговой.

 

Напомним, 23 апреля Верланова выбрали победителем конкурса на главу Налоговой. До этого он занимал пост заместителя министра финансов. В финальной части Верланов обошел заместителя министра юстиции Сергея Петухова.

Ранее также сообщалось, что по решению суда был приостановлен конкурс на главу таможенной службы.

 

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