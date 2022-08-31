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Кабмин назначил Уполномоченного по делам ЕСПЧ: кто занял должность

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Украина, Среда 31 августа 2022 20:54
Кабмин назначил Уполномоченного по делам ЕСПЧ: кто занял должность Фото: Кабмин назначил Уполномоченного по делам ЕСПЧ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство назначило Маргариту Сокоренко новой Уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции Украины.

"Кабинет Министров Украины назначил Маргариту Сокоренко Уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека", - говорится в заявлении.

До этого она была заместительницей директора департамента - начальника управления представительства государства по межгосударственным делам в секретариате Уполномоченного по делам ЕСПЧ.

Прошлый омбудсмен по делам ЕСПЧ была уволена почти год назад.

Напомним, что ЕСПЧ с 1 сентября восстановит рассмотрение жалоб против Украины.

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Кабинет Министров Украины ЕСПЧ
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