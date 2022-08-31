Кабмін призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ: хто обійняв посаду
Фото: Кабмін призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Уряд призначив Маргариту Сокоренко новою Уповноваженою в справах Європейського суду з прав людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства юстиції України.
"Кабінет Міністрів України призначив Маргариту Сокоренко Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини", - йдеться у заяві.
До цього вона була заступницею директора департаменту - начальника Управління представництва держави в міждержавних справах у Секретаріаті Уповноваженого в справах ЄСПЛ.
Минулий омбудсмен у справах ЄСПЛ була звільнена майже рік тому.
Нагадаємо, що ЄСПЛ з 1 вересня відновить розгляд скарг проти України.
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