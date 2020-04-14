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Кабмин назначил руководителя Чернобыльской зоны

Новости » Политика     14.04.2020 - 13:26
Кабмин назначил руководителя Чернобыльской зоны
Фото: Сергей Калашник (undicz.dsns.gov.ua)

Калашник назначен на эту должность сроком на пять лет с испытательным сроком три месяца

Кабмин назначил главой Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника. Об этом говорится в распоряжении №410.

Он назначен на эту должность сроком на пять лет с испытательным сроком три месяца.

Калашник исполнял обязанности гендиректора государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС".

Он работал на Запорожском абразивном комбинате, пройдя путь от механика до заместителя начальника цеха. Также занимал руководящие должности в различных украинских и зарубежных компаниях, в том числе был заместителем руководителя проекта совместного предприятия "Новарка".

С 19 марта 2019 года - исполняющий обязанности генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС".

Напомним, уже вторую неделю в Чернобыльской зоне горит лес.

Отметим, пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами.

Напомним, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины призывает украинцев не сжигать сухую растительность.

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