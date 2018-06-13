Кабмін призначив Попову замміністра соцполітики

Попова обіймає посаду директора департаменту соцполітики Вінницької міської ради
Кабінет Міністрів України призначив заступником міністра соціальної політики Ларису Попову. Про це РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
"Так, призначили Попову", - повідомив Розенко агентству.
Зазначимо, що Попова обіймає посаду директора департаменту соціальної політики Вінницької міської ради.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 7 червня призначили першого заступника міністра фінансів Оксану Маркарову виконуючою обов'язки міністра фінансів.
Маркарова очолила Мінфін замість звільненого Данилюка.