Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін призначив Попову замміністра соцполітики

НовиниПолітика    13.06.2018 - 13:58
Фото: Лариса Попова (vmr.gov.ua)
Фото: Лариса Попова (vmr.gov.ua)

Попова обіймає посаду директора департаменту соцполітики Вінницької міської ради

Кабінет Міністрів України призначив заступником міністра соціальної політики Ларису Попову. Про це РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Так, призначили Попову", - повідомив Розенко агентству. 

Зазначимо, що Попова обіймає посаду директора департаменту соціальної політики Вінницької міської ради.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 7 червня призначили першого заступника міністра фінансів Оксану Маркарову виконуючою обов'язки міністра фінансів.

Маркарова очолила Мінфін замість звільненого Данилюка.

У Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців Підкоморну призначили заступником міністра енергетики
Теги публікації: Міністерство соціальної політики, замминистра  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся