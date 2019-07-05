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Нефьодов назначен главой Государственной таможенной службы


До назначения Нефьодов занимал должность первого заместителя главы МЭРТ

Кабинет министров назначил Максима Нефьодова главой Государственной таможенной службы. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал руководителю Таможни поддержку. "Я рад, что ты принял решение подать свою кандидатуру. Когда есть хорошая репутация, все получится", - сказал он, обращаясь к Нефьодову.

Выступая на Кабмине перед своим назначением, Нефьодов предложил сократить количество региональных таможен. Такой шаг он обосновал тем, что 26 таможен превратились в отдельные "княжества", а местные таможенники слились с правоохранительными органами для содействия контрабанде.

Кабмин также принял решение уволить Максима Нефедова с поста заместителя министра экономического развития и торговли.

Как сообщало РБК-Украина, Комиссия высшего корпуса государственной службы 25 июня рекомендовала Кабинету министров назначить главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова. Заключительный этап конкурса состоялся после того, как суд снял запрет на проведение отбора руководителя новой Государственной таможенной службы.

Отметим, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов.

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