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Кабмин назначил и.о. заместителей главы Фискальной службы

НовостиФинансы    04.07.2018 - 15:37
Фото: Виктор Кривицкий и Евгений Бамбизов (коллаж РБК-Украина)
Фото: Виктор Кривицкий и Евгений Бамбизов (коллаж РБК-Украина)

Назначение состоялось на заседании правительства 4 июля

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил исполняющими обязанности заместителей председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова. Об этом РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Назначили Кривицкого и Бамбизова", - сообщил Розенко.

Ранее Кривицкий занимал пост начальника Волынской таможни ГФС, а Бамбизов возглавлял структурное подразделение службы – Офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительство одобрило кандидатуру директора департамента финансовой политики Министерства финансов Юрия Гелетия на должность заместителя министра финансов Украины.

Рада рассмотрит избрание судей КСУ на этой неделе, - Парубий В ближайшее время будет решен вопрос назначения главы ГФС, - Продан
Теги публикации: ГФС, назначение, заместитель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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