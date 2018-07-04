Кабмин назначил и.о. заместителей главы Фискальной службы

Назначение состоялось на заседании правительства 4 июля
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил исполняющими обязанности заместителей председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова. Об этом РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Назначили Кривицкого и Бамбизова", - сообщил Розенко.
Ранее Кривицкий занимал пост начальника Волынской таможни ГФС, а Бамбизов возглавлял структурное подразделение службы – Офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков.
Напомним, на сегодняшнем заседании правительство одобрило кандидатуру директора департамента финансовой политики Министерства финансов Юрия Гелетия на должность заместителя министра финансов Украины.