Кабмін призначив в. о. заступників голови Фіскальної служби

Призначення відбулося на засіданні уряду 4 липня
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні призначив виконуючими обов'язки заступників голови Державної фіскальної служби (ДФС) Віктора Кривицького та Євгена Бамбизова. Про це РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
"Призначили Кривицького і Бамбизова", - повідомив Розенко.
Раніше Кривицький обіймав посаду начальника Волинської митниці ДФС, а Бамбизов очолював структурний підрозділ служби – Офіс з обслуговування великих платників податків.
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд схвалив кандидатуру директора департаменту фінансової політики Міністерства фінансів Юрія Гелетия на посаду заступника міністра фінансів України.