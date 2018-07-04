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Кабмін призначив в. о. заступників голови Фіскальної служби

НовиниФінанси    04.07.2018 - 15:37
Фото: Віктор Кривіцький і Євген Бамбизов (колаж РБК-Україна)
Фото: Віктор Кривіцький і Євген Бамбизов (колаж РБК-Україна)

Призначення відбулося на засіданні уряду 4 липня

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні призначив виконуючими обов'язки заступників голови Державної фіскальної служби (ДФС) Віктора Кривицького та Євгена Бамбизова. Про це РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

"Призначили Кривицького і Бамбизова", - повідомив Розенко.

Раніше Кривицький обіймав посаду начальника Волинської митниці ДФС, а Бамбизов очолював структурний підрозділ служби – Офіс з обслуговування великих платників податків.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд схвалив кандидатуру директора департаменту фінансової політики Міністерства фінансів Юрія Гелетия на посаду заступника міністра фінансів України.

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Теги публікації: ДФС, назначение, заместитель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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