Кабмин назначил главу Госкосмоса и принял еще ряд кадровых решений

В четверг, 24 января, Кабинет министров назначил нового главу Государственного космического агентства принял ряд других кадровых решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, правительство назначило главой Государственного космического агентства Владимира Усова.

Кроме него, правительство назначило:

Главой Государственной аудиторской службы - Игоря Буграка;

Заместителем главы Национального агентства по вопросам государственной службы - Елену Дрощенко;

Заместителем главы Государственной налоговой службы - Михаила Титарчука;

Членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка - Владимира Мозгунова.

Также Кабмин определил победителей конкурса на должности:

Главы Государственной аудиторской службы - Игоря Буграка;

Главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению - Валерия Безуса.

Кабинет Министров также согласовал назначение:

Исполняющего обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" - Николая Синицу;

Временного исполняющего обязанностей директора ГП "Украинский центр "Безопасность" - Владимира Пікузо;

Временного исполняющего обязанностей председателя ГП "Администрация морских портов Украины" - Александра Голодницкого.

Также были объявлены конкурсы на должности:

Заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины;

Заместителя главы Укргосархива;

Первого заместителя главы ДФС.