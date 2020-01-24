Кабмін призначив главу Держкосмосу і прийняв ще ряд кадрових рішень

Також призначений голова державної аудиторської служби
У четвер, 24 січня, Кабінет міністрів призначив нового голову Державного космічного агентства прийняв ряд інших кадрових рішень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.
Так, уряд призначив головою Державного космічного агентства Володимира Усова.
Крім нього, уряд призначив:
Головою Державної аудиторської служби - Ігоря Буграка;
Заступником голови Національного агентства з питань державної служби - Олену Дрощенко;
Заступником голови Державної податкової служби - Михайла Титарчука;
Членом Національної комісії зі стандартів державної мови - Володимира Мозгунова.
Також Кабмін визначив переможців конкурсу на посади:
Голови Державної аудиторської служби - Ігоря Буграка;
Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження - Валерія Безуса.
Кабінет Міністрів також погодив призначення:
Виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" - Миколи Синицю;
Тимчасового виконувача обов'язків директора ДП "Український центр "Безпека" - Володимира Пікузо;
Тимчасового виконувача обов'язків голови ДП "Адміністрація морських портів України" - Олександра Голодницкого
Також були оголошені конкурси на посади:
Заступника державного секретаря Кабінету Міністрів України;
Заступника голови Укрдержархіву;
Першого заступника голови ДФС.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що багато зі звільнених чиновників, прокурорів, суддів і поліцейських успішно оскаржили рішення про звільнення в судах, проте навіть пройшовши всі інстанції, не всі вони змогли повернутися на посади. До числа таких потрапили і кілька топ-керівників державних органів.