Кабмин назначил главу Госкосмоса и принял еще ряд кадровых решений

Также назначен глава государственной аудиторской службы
В четверг, 24 января, Кабинет министров назначил нового главу Государственного космического агентства принял ряд других кадровых решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Так, правительство назначило главой Государственного космического агентства Владимира Усова.
Кроме него, правительство назначило:
Главой Государственной аудиторской службы - Игоря Буграка;
Заместителем главы Национального агентства по вопросам государственной службы - Елену Дрощенко;
Заместителем главы Государственной налоговой службы - Михаила Титарчука;
Членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка - Владимира Мозгунова.
Также Кабмин определил победителей конкурса на должности:
Главы Государственной аудиторской службы - Игоря Буграка;
Главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению - Валерия Безуса.
Кабинет Министров также согласовал назначение:
Исполняющего обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" - Николая Синицу;
Временного исполняющего обязанностей директора ГП "Украинский центр "Безопасность" - Владимира Пікузо;
Временного исполняющего обязанностей председателя ГП "Администрация морских портов Украины" - Александра Голодницкого.
Также были объявлены конкурсы на должности:
Заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины;
Заместителя главы Укргосархива;
Первого заместителя главы ДФС.