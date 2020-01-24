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Кабмин назначил главу Госкосмоса и принял еще ряд кадровых решений

Новости » Политика     24.01.2020 - 16:08
Кабмин назначил главу Госкосмоса и принял еще ряд кадровых решений
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Также назначен глава государственной аудиторской службы

В четверг, 24 января, Кабинет министров назначил нового главу Государственного космического агентства принял ряд других кадровых решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, правительство назначило главой Государственного космического агентства Владимира Усова.

Кроме него, правительство назначило:

Главой Государственной аудиторской службы - Игоря Буграка;

Заместителем главы Национального агентства по вопросам государственной службы - Елену Дрощенко;

Заместителем главы Государственной налоговой службы - Михаила Титарчука;

Членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка - Владимира Мозгунова.

Также Кабмин определил победителей конкурса на должности:

Главы Государственной аудиторской службы - Игоря Буграка;

Главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению - Валерия Безуса.

Кабинет Министров также согласовал назначение:

Исполняющего обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" - Николая Синицу;

Временного исполняющего обязанностей директора ГП "Украинский центр "Безопасность" - Владимира Пікузо;

Временного исполняющего обязанностей председателя ГП "Администрация морских портов Украины" - Александра Голодницкого.

Также были объявлены конкурсы на должности:

Заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины;

Заместителя главы Укргосархива;

Первого заместителя главы ДФС.

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