Кабмін призначив главу Держкосмосу і прийняв ще ряд кадрових рішень

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Також призначений голова державної аудиторської служби

У четвер, 24 січня, Кабінет міністрів призначив нового голову Державного космічного агентства прийняв ряд інших кадрових рішень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Так, уряд призначив головою Державного космічного агентства Володимира Усова.

Крім нього, уряд призначив:

Головою Державної аудиторської служби - Ігоря Буграка;

Заступником голови Національного агентства з питань державної служби - Олену Дрощенко;

Заступником голови Державної податкової служби - Михайла Титарчука;

Членом Національної комісії зі стандартів державної мови - Володимира Мозгунова.

Також Кабмін визначив переможців конкурсу на посади:

Голови Державної аудиторської служби - Ігоря Буграка;

Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження - Валерія Безуса.

Кабінет Міністрів також погодив призначення:

Виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" - Миколи Синицю;

Тимчасового виконувача обов'язків директора ДП "Український центр "Безпека" - Володимира Пікузо;

Тимчасового виконувача обов'язків голови ДП "Адміністрація морських портів України" - Олександра Голодницкого

Також були оголошені конкурси на посади:

Заступника державного секретаря Кабінету Міністрів України;

Заступника голови Укрдержархіву;

Першого заступника голови ДФС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що багато зі звільнених чиновників, прокурорів, суддів і поліцейських успішно оскаржили рішення про звільнення в судах, проте навіть пройшовши всі інстанції, не всі вони змогли повернутися на посади. До числа таких потрапили і кілька топ-керівників державних органів.