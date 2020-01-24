ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін призначив главу Держкосмосу і прийняв ще ряд кадрових рішень

Новини » Політика     24.01.2020 - 16:08
Кабмін призначив главу Держкосмосу і прийняв ще ряд кадрових рішень
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Також призначений голова державної аудиторської служби

У четвер, 24 січня, Кабінет міністрів призначив нового голову Державного космічного агентства прийняв ряд інших кадрових рішень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Так, уряд призначив головою Державного космічного агентства Володимира Усова.

Крім нього, уряд призначив:

Головою Державної аудиторської служби - Ігоря Буграка;

Заступником голови Національного агентства з питань державної служби - Олену Дрощенко;

Заступником голови Державної податкової служби - Михайла Титарчука;

Членом Національної комісії зі стандартів державної мови - Володимира Мозгунова.

Також Кабмін визначив переможців конкурсу на посади:

Голови Державної аудиторської служби - Ігоря Буграка;

Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження - Валерія Безуса.

Кабінет Міністрів також погодив призначення:

Виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" - Миколи Синицю;

Тимчасового виконувача обов'язків директора ДП "Український центр "Безпека" - Володимира Пікузо;

Тимчасового виконувача обов'язків голови ДП "Адміністрація морських портів України" - Олександра Голодницкого

Також були оголошені конкурси на посади:

Заступника державного секретаря Кабінету Міністрів України;

Заступника голови Укрдержархіву;

Першого заступника голови ДФС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що багато зі звільнених чиновників, прокурорів, суддів і поліцейських успішно оскаржили рішення про звільнення в судах, проте навіть пройшовши всі інстанції, не всі вони змогли повернутися на посади. До числа таких потрапили і кілька топ-керівників державних органів.

Кабмін планує залучити кошти ЄС на земельну реформу Кабмін створив групу для подолання наслідків зміни клімату
Новини України Кабінет Міністрів УкраїникосмосГоскосмос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся