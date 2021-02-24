Кабмин назначил главного по космосу в Украине

Тафтай подавался на эту должность еще в 2019 году, однако тогда не прошел. До этого он занимал должность начальника управления координации космической деятельности департамента экономики, обороны и безопасности Министерства экономики. Отсюда он уволился в сентябре 2020 года, перейдя должность вице-президента по интеллектуальным вопросам госпредприятия "Антонов".

Также правительство согласовало назначения Сергея Костюка главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Кроме этого назначил Сергея Галицына временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.