Кабмін призначив головного по космосу в Україні

Кабінет міністрів призначив нового голову Державного космічного агентства. Ним став Володимир Тафтай.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.
Тафтай подавався на цю посаду ще в 2019 році, проте тоді не пройшов. До цього він обіймав посаду начальника управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки. Звідси він звільнився у вересні 2020 року, перейшовши посаду віце-президента з інтелектуальних питань держпідприємства "Антонов".
Також уряд погодив призначення Сергія Костюка головою Державного агентства України з управління зоною відчуження. Крім цього призначив Сергія Галіцина тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
Нагадаємо, вчора Кабмін призначив тимчасового виконуючого обов'язки керівника Державного космічного агентства (Держкосмосу). Ним став Володимир Міхєєв.
Також РБК-Україна писало, що уряд планує реформувати Держкосмос. Агентство хочуть повернути до того виду, з якого воно починалося.