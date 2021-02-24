Кабмін призначив головного по космосу в Україні

Тафтай подавався на цю посаду ще в 2019 році, проте тоді не пройшов. До цього він обіймав посаду начальника управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки. Звідси він звільнився у вересні 2020 року, перейшовши посаду віце-президента з інтелектуальних питань держпідприємства "Антонов".

Також уряд погодив призначення Сергія Костюка головою Державного агентства України з управління зоною відчуження. Крім цього призначив Сергія Галіцина тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.