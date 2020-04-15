Кабмин назначил Енина в МИД и принял еще ряд кадровых решений

Евгений Енин стал заместителем министр иностранных дел
Кабинет министр Украины назначил бывшего замгенпрокурора Евгения Енина заместителем министр иностранных дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа из "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.
По его словам, Кабмин принял распоряжение о назначении Енина заместителем министра иностранных дел Украины. Отметим, Енин занимал пост заместителя генерального прокурора при Юрии Луценко.
Кроме того, первым замглавы Государственного агентства инфраструктурных проектов назначен Юрий Лещук; замглавы Государственной службы геологии и недр - Роман Сармагы, замглавы Государственной архивной службы - Татьяна Емельянова.
Также сообщается, что уволены:
Напомним, ранее сообщалось, что правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци". Кроме того, временным руководителем компании назначили Ивана Юрика.