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Кабмин назначил Енина в МИД и принял еще ряд кадровых решений

Новости » Политика     15.04.2020 - 14:26
Кабмин назначил Енина в МИД и принял еще ряд кадровых решений
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Евгений Енин стал заместителем министр иностранных дел

Кабинет министр Украины назначил бывшего замгенпрокурора Евгения Енина заместителем министр иностранных дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа из "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

По его словам, Кабмин принял распоряжение о назначении Енина заместителем министра иностранных дел Украины. Отметим, Енин занимал пост заместителя генерального прокурора при Юрии Луценко.

Кроме того, первым замглавы Государственного агентства инфраструктурных проектов назначен Юрий Лещук; замглавы Государственной службы геологии и недр - Роман Сармагы, замглавы Государственной архивной службы - Татьяна Емельянова.

Также сообщается, что уволены:

  • Антон Колумбет - с должности первого заместителя министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;
  • Алексей Марценюк - с должности заместителя министра обороны;
  • Андрей Галущак - с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци". Кроме того, временным руководителем компании назначили Ивана Юрика.

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