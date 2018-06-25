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Кабмин назначил Булатова заместителем председателя Госрезерва

НовостиПолитика    25.06.2018 - 15:17
Фото: Дмитрий Булатов (facebook dmitry bulatov)
Фото: Дмитрий Булатов (facebook dmitry bulatov)

Булатов назначен с испытательным сроком

Кабинет министров Украины назначил Дмитрия Булатова заместителем председателя Государственного агентства резерва (Госрезерв). Об этом РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Назначен. С испытательным сроком"», - сказал он, не уточнив, сколько будет длиться испытательный срок.

Отметим, Дмитрий Булатов занимал должность министра молодежи и спорта Украины в 2014 году.

Напомним, украинское правительство поручило открыть дисциплинарное производство в отношении экс-главы Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука.

Дисциплинарное производство в отношении Мосийчука касаются командировок, которые не были согласованы с первым вице-премьером Степаном Кубивым. В частности, 23-25 мая глава Госрезерва находился в Литве на консультациях по созданию резерва нефти в Украине, однако ему не предоставляли отпуск и не согласовывали командировку. Всего с начала 2017 года Мосийчук девять раз был в командировках, в том числе зарубежных, без согласования с Кубивым.

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Теги публикации: назначение, Госрезерв, глава  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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