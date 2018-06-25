Кабмін призначив Булатова заступником голови Держрезерву

Булатов призначений з випробувальним терміном

Кабінет міністрів України призначив Дмитра Булатова заступником голови Державного агентства резерву (Держрезерв). Про це РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Призначений. З випробувальним терміном", - сказав він, не уточнивши, скільки буде тривати випробувальний термін.

Зазначимо, Дмитро Булатов обіймав посаду міністра молоді та спорту України в 2014 році.

Нагадаємо, український уряд доручив відкрити дисциплінарне провадження щодо екс-глави Державного агентства резерву Вадима Мосійчука.

Дисциплінарне провадження щодо Мосійчука стосуються відряджень, які не були погоджені з першим віце-прем'єром Степаном Кубивым. Зокрема, 23-25 травня голова Держрезерву перебував у Литві на консультаціях щодо створення резерву нафти в Україні, проте йому не надавали відпустку і не погоджували відрядження. Всього з початку 2017 року Мосійчук дев'ять разів був у відрядженнях, в тому числі зарубіжних, без погодження з Кубивым.