Кабмин направит более 260 млн гривен на гранты для научных исследований в 2019

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Средства будут предоставлены Национальному фонду исследований

Кабинет министров Украины планирует в 2019 году предоставить 262 миллионов гривен на гранты для научных исследований в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов.

Соответствующие средства будут предоставлены Национальному фонду исследований, который осуществляет отбор и предоставляет грантовую поддержку исследований и разработок украинских ученых. Данные средства предусмотрены в государственном бюджете на этот год.

"Национальный фонд исследований - это новый игрок на научном поле, и я надеюсь, что Фонд облегчит жизнь ученых, приостановит отток мозгов, создаст условия для нормальной работы талантливых ученых и повысит качество исследований", - отметил заместитель министра финансов Юрий Джигир

Добавим, Национальный фонд исследований создан в июле 2018 года.

Напомним, в феврале Верховная рада Украины учредила именные стипендии парламента для молодых ученых - докторов наук. "Учредить 30 именных стипендий Верховной рады Украины для молодых ученых - докторов наук ежемесячной выплатой каждой в размере пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января года получения стипендии", - говорится в тексте соответствующего постановления.

Также Рада учредила премии для таких ученых.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году финансирование научных исследований и разработок научных учреждений увеличилось почти на 40% - с 366,6 млн гривен до 507,4 млн гривен.