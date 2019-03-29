ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин направит более 260 млн гривен на гранты для научных исследований в 2019

Новости » Политика    29.03.2019 - 16:42
Кабмин направит более 260 млн гривен на гранты для научных исследований в 2019
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Средства будут предоставлены Национальному фонду исследований

Кабинет министров Украины планирует в 2019 году предоставить 262 миллионов гривен на гранты для научных исследований в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов.

Соответствующие средства будут предоставлены Национальному фонду исследований, который осуществляет отбор и предоставляет грантовую поддержку исследований и разработок украинских ученых. Данные средства предусмотрены в государственном бюджете на этот год.

"Национальный фонд исследований - это новый игрок на научном поле, и я надеюсь, что Фонд облегчит жизнь ученых, приостановит отток мозгов, создаст условия для нормальной работы талантливых ученых и повысит качество исследований", - отметил заместитель министра финансов Юрий Джигир

Добавим, Национальный фонд исследований создан в июле 2018 года.

Напомним, в феврале Верховная рада Украины учредила именные стипендии парламента для молодых ученых - докторов наук. "Учредить 30 именных стипендий Верховной рады Украины для молодых ученых - докторов наук ежемесячной выплатой каждой в размере пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января года получения стипендии", - говорится в тексте соответствующего постановления.

Также Рада учредила премии для таких ученых.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году финансирование научных исследований и разработок научных учреждений увеличилось почти на 40% - с 366,6 млн гривен до 507,4 млн гривен.

В госбюджете впервые предусмотрели базовое финансирование науки в вузах Кабмин утвердил план реформирования украинской науки
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины наукаисследование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь