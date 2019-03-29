Кабмін надасть понад 260 млн гривень на гранти для наукових досліджень у 2019

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кошти будуть надані Національному фонду досліджень

Кабінет міністрів України планує у 2019 році надати 262 мільйони гривень на гранти для наукових досліджень у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.

Відповідні кошти будуть надані Національному фонду досліджень, який здійснює відбір та надає грантову підтримку досліджень і розробок українських вчених. Дані кошти передбачені у державному бюджеті на цей рік.

"Національний фонд досліджень - це новий гравець на науковому полі, і я сподіваюсь, що Фонд полегшить життя науковців, призупинить відплив мізків, створить умови для нормальної роботи талановитих науковців та підвищить якість досліджень", - зазначив заступник міністра фінансів Юрій Джигир

Додамо, Національний фонд досліджень створений у липні 2018 року.

Нагадаємо, у лютому Верховна рада України заснувала іменні стипендії парламенту для молодих вчених - докторів наук. "Заснувати 30 іменних стипендій Верховної ради України для молодих вчених - докторів наук з щомісячною виплатою кожної в розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії", - сказано у тексті відповідної постанови.

Також Рада заснувала премії для таких вчених.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2017 році фінансування наукових досліджень і розробок наукових установ збільшилося майже на 40% - з 366,6 мільйонів гривень до 507,4 мільйонів гривень.