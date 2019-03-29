ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін надасть понад 260 млн гривень на гранти для наукових досліджень у 2019

Новини » Політика    29.03.2019 - 16:42
Кабмін надасть понад 260 млн гривень на гранти для наукових досліджень у 2019
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кошти будуть надані Національному фонду досліджень

Кабінет міністрів України планує у 2019 році надати 262 мільйони гривень на гранти для наукових досліджень у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.

Відповідні кошти будуть надані Національному фонду досліджень, який здійснює відбір та надає грантову підтримку досліджень і розробок українських вчених. Дані кошти передбачені у державному бюджеті на цей рік.

"Національний фонд досліджень - це новий гравець на науковому полі, і я сподіваюсь, що Фонд полегшить життя науковців, призупинить відплив мізків, створить умови для нормальної роботи талановитих науковців та підвищить якість досліджень", - зазначив заступник міністра фінансів Юрій Джигир

Додамо, Національний фонд досліджень створений у липні 2018 року.

Нагадаємо, у лютому Верховна рада України заснувала іменні стипендії парламенту для молодих вчених - докторів наук. "Заснувати 30 іменних стипендій Верховної ради України для молодих вчених - докторів наук з щомісячною виплатою кожної в розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії", - сказано у тексті відповідної постанови.

Також Рада заснувала премії для таких вчених.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2017 році фінансування наукових досліджень і розробок наукових установ збільшилося майже на 40% - з 366,6 мільйонів гривень до 507,4 мільйонів гривень.

У держбюджеті вперше передбачили базове фінансування науки у вишах Кабмін затвердив план реформування української науки
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України наукаисследование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся