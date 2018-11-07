Кабмін направив Донецькій області 3,4 млн гривень для виплати допомоги на сиріт

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Кошти виділили за рахунок економії в бюджеті Київської області

Кабінет міністрів України направив Донецькій області майже 3,4 млн гривень для виплати допомоги на дітей-сиріт. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що прийнято розпорядження, яке передбачає збільшення на 3 385,5 тис. гривень субвенції місцевому бюджету Донецької області за рахунок економії відповідних коштів у місцевому бюджеті Київської області. Додаткові кошти дозволять забезпечити виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також кошти будуть виплачені батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд удосконалив порядок призначення та виплати різних видів державної допомоги. В тому числі на сьогоднішньому засіданні був схвалений порядок стягнень з тих батьків, які ухиляються від виплати аліментів. Крім того, визначено підстави для припинення виплати допомоги у разі подання недостовірної інформації про доходи.