Кабмин направил 60 млн гривен на кислород для медучреждений Черниговской области

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров направил 60 млн гривен на обеспечение кислородом медицинских учреждений Черниговской области. Соответствующее решение он принял в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Продолжаем усиливать медицинскую систему. Сегодня правительство приняло решение о перераспределении субвенции для того, чтобы в Черниговской области улучшить обеспечение кислородом медицинских учреждений. Это дополнительные 60 млн гривен", - сказал глава Кабмина.

По его словам, в целом для всех регионов уже выделено 1,5 млрд гривен на обеспечение кислородом.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Киеве, Харьковской и Черкасской областях недостаточное количество коек с кислородом. В целом в Украине 12 168 таких коек.

По его словам, сейчас в Украине введено 53 445 коек для пациентов с коронавирусом. Из них заполнены 27 792 (около 52%). При этом доступ к кислороду и кислородного концентрату имеют 25 996 коек.

Как писало РБК-Украина, по словам главы государства Владимира Зеленского, Украина может оперативно увеличить количество больничных мест для пациентов с COVID-19 до 91 тысячи. Кроме того, в стране продолжают увеличивать количество больничных коек, подключенных к кислороду.