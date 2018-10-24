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Кабмин направил 360 млн гривен на авиационную систему безопасности МВД

Новости » Финансы    24.10.2018 - 14:28
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство решило урезать расходы на обеспечение сил гражданской защиты

Кабинет министров Украины направил 360 млн гривен на создание авиационной системы безопасности. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, в пределах общего объема бюджетных назначений на нужды МВД правительство одобрило сокращение финансирования обеспечения сил гражданской защиты (расходы развития) на 360 млн гривен. Соответственно данные средства перенаправили на создание единой авиационной системы безопасности и гражданской защиты.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках создания авиационной системы безопасности Украина закупит 55 вертолетов у французской компании Airbus Helicopter. Предполагается, что в стране будут работать 15 вертолетных баз и центр обслуживания компании. Система должна заработать в течение двух лет, среди основных задач - охрана границы, особенно морской, обеспечение специальных функций пожарных, полицейских и гвардии.

До этого также стало известно, что в Мариуполе Донецкой области будет располагаться один из региональных центров авиации Министерства внутренних дел Украины.

 

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