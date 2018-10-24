Кабмін направив 360 млн гривень на авіаційну систему безпеки МВС

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд вирішив урізати витрати на забезпечення сил цивільного захисту

Кабінет міністрів України направив 360 млн гривень на створення авіаційної системи безпеки. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, в межах загального обсягу бюджетних призначень на потреби МВС уряд схвалив скорочення фінансування забезпечення діяльності сил цивільного захисту (видатки розвитку) на 360 млн гривень. Відповідно ці кошти спрямували на створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках створення авіаційної системи безпеки Україна купить 55 вертольотів у французької компанії Airbus Helicopter. Передбачається, що в країні будуть працювати 15 вертолітних баз та центр обслуговування компанії. Система повинна запрацювати протягом двох років, серед основних завдань - охорона кордону, особливо морського, забезпечення спеціальних функцій пожежних, поліцейських і гвардії.

До цього також стало відомо, що в Маріуполі Донецької області буде розташовуватися один із регіональних центрів авіації Міністерства внутрішніх справ України.