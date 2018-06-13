Кабмін направив 200 млн гривень на компенсацію сім'ям учасників бойових дій

Кошти спрямовані на компенсацію за житло для сімей загиблих учасників бойових дій за кордоном

Уряд направив 200 млн гривень на компенсацію за житло для сімей загиблих учасників бойових дій за кордоном і для осіб з інвалідністю I-II групи. Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна.

На засіданні 13 червня уряд затвердив розподіл субвенції на виплату грошової компенсації за житло для сімей загиблих учасників бойових дій за кордоном і для осіб з інвалідністю I-II групи на загальну суму 200 млн гривень.

Дане розпорядження дозволить виплатити грошову компенсацію за житлові приміщення 189 особам. Реалізація документа після узгодження з комітетом Верховної ради з питань бюджету сприятиме посиленню соціального захисту вищезазначених категорій.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, Кабмін пропонує врегулювати забезпечення військовослужбовців-переселенців житлом.

