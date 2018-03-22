Кабмин начинает создание Министерства по делам ветеранов

Процесс создания министерства должен длиться месяц

Кабинет министров Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов а базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции. Об этом сообщает "Урядовый портал".

"Новое министерство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по плану процесс создания министерства должен длиться месяц.

Напомним, 27 марта 2018 года Верховная рада Украины поддержала создание Министерства по делам ветеранов. За соответствующее постановление проголосовал 241 нардеп.

Целью ведомства является создание действенного механизма реализации ветеранами войны, в том числе из числа участников антитеррористической операции, членов семей погибших таких лиц предоставленных им государственных социальных гарантий путем создания целостной государственной системы с одним государственным органом во главе.