Кабмін розпочинає створення Міністерства у справах ветеранів

Процес створення міністерства має тривати місяць
Кабінет міністрів України розпочинає процес створення Міністерства у справах ветеранів а базі Державної служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції. Про це повідомляє "Урядовий портал".
"Нове міністерство стане центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію політики держави у сфері соціального захисту ветеранів та учасників бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за планом процес створення міністерства має тривати місяць.
Нагадаємо, 27 березня 2018 року Верховна рада України підтримала створення Міністерства у справах ветеранів. За відповідну постанову проголосував 241 нардеп.
Метою відомства є створення дієвого механізму реалізації ветеранами війни, в тому числі із числа учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих таких осіб наданих їм державних соціальних гарантій шляхом створення цілісної державної системи з одним державним органом на чолі.