Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін розпочинає створення Міністерства у справах ветеранів

НовиниПолітика    22.03.2018 - 21:30
Фото: Кабмін (kmu.gov.ua)
Фото: Кабмін (kmu.gov.ua)

Процес створення міністерства має тривати місяць

Кабінет міністрів України розпочинає процес створення Міністерства у  справах ветеранів а базі Державної служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції. Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Нове міністерство стане  центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та  реалізацію політики держави у сфері соціального захисту ветеранів та  учасників бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за планом процес створення міністерства має тривати місяць.

Нагадаємо, 27 березня 2018 року Верховна рада України підтримала створення Міністерства у справах ветеранів. За відповідну постанову проголосував 241 нардеп. 

Метою відомства є створення дієвого механізму реалізації ветеранами війни, в тому числі із числа учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих таких осіб наданих їм державних соціальних гарантій шляхом створення цілісної державної системи з одним державним органом на чолі.

Держслужбу у справах ветеранів очолив Валентин Манько Уряд в 1,6 разу збільшив витрати на харчування в медустановах для ветеранів війни
Теги: ветераны
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top