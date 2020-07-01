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Кабмин начал собеседования с кандидатами на должность языкового омбудсмена

Новости » Общество     01.07.2020 - 14:41
Кабмин начал собеседования с кандидатами на должность языкового омбудсмена
Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com dshmyhal)

Кандидаты рассказали о своем видении первоочередных шагов

Кабинет министров заслушал трех кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Ими стали Светлана Бронникова, Тарас Креминь и Святослав Литинский.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает РБК-Украина.

Среди прочего, на заседании правительства рассмотрели презентации кандидатов.

"Мы имеем сегодня возможность заслушать кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Эти три кандидатуры были поданы Министерством культуры, Министерством юстиции и уполномоченным ВРУ по правам человека", - заявил Шмыгаль.

Во время заседания кандидаты также рассказали о своем видении первоочередных шагов на должности.

"После публичного обсуждения и проведения спецпроверки мы пригласим кандидатов на заседание правительства, состоится обсуждение и принятие решения о назначении. Сегодня мы заслушиваем видение о шагах", - добавил он.

Ранее языковым омбудсменом в Украине была Татьяна Монахова, однако 24 апреля она заявила, что уходит с поста.

В начале июня на должность Уполномоченного по защите государственного языка были определены три кандидата: от уполномоченного по правам человека, от Минкульта и от Минюста.

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Автор: Анастасия Светлевская

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