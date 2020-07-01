Кабмин начал собеседования с кандидатами на должность языкового омбудсмена

Кандидаты рассказали о своем видении первоочередных шагов
Кабинет министров заслушал трех кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Ими стали Светлана Бронникова, Тарас Креминь и Святослав Литинский.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает РБК-Украина.
Среди прочего, на заседании правительства рассмотрели презентации кандидатов.
"Мы имеем сегодня возможность заслушать кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Эти три кандидатуры были поданы Министерством культуры, Министерством юстиции и уполномоченным ВРУ по правам человека", - заявил Шмыгаль.
Во время заседания кандидаты также рассказали о своем видении первоочередных шагов на должности.
"После публичного обсуждения и проведения спецпроверки мы пригласим кандидатов на заседание правительства, состоится обсуждение и принятие решения о назначении. Сегодня мы заслушиваем видение о шагах", - добавил он.
Ранее языковым омбудсменом в Украине была Татьяна Монахова, однако 24 апреля она заявила, что уходит с поста.
В начале июня на должность Уполномоченного по защите государственного языка были определены три кандидата: от уполномоченного по правам человека, от Минкульта и от Минюста.
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Автор: Анастасия Светлевская