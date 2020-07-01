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Уряд розпочав співбесіди з кандидатами на посаду мовного омбудсмена

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 14:41
Уряд розпочав співбесіди з кандидатами на посаду мовного омбудсмена
Фото: Денис Шмигаль (facebook.com dshmyhal)

Кандидати розповіли про своє бачення першочергових кроків на посаді

Кабінет міністрів заслухав трьох кандидатів на посаду Уповноваженого з захисту державної мови. Ними стали Світлана Бронікова, Тарас Кремінь та Святослав Літинський.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК-Україна.

Серед іншого, на засіданні уряду розглянули презентації кандидатів.

"Ми маємо сьогодні нагоду заслухати кандидатів на посаду Уповноваженого з питань захисту державної мови. Ці три кандидатури були подані Міністерством культури, Міністерством юстиції і уповноваженим ВРУ з прав людини", - заявив Шмигаль.

Під час засідання кандидати також розповіли про своє бачення першочергових кроків на посаді.

"Після публічного обговорення та проведення спецперевірки ми запросимо кандидатів на засідання уряду, відбудеться обговорення та прийняття рішення про призначення. Сьогодні ми лише заслуховуємо бачення про кроки", - додав він.

Раніше мовним омбудсменом була Тетяна Монахова, проте 24 квітня вона заявила, що йде з посади.

На початку червня на посаду Уповноваженого з захисту державної мови було визначено трьох кандидатів: від уповноваженої з прав людини, від Мінкульту та від Мін'юсту.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України омбудсмен
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