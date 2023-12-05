Кабмін має розробити механізми реструктуризації боргів для держмонополій, - економіст

Уряд повинен розробити механізм для державних підприємств, особливо для монополій, для обов’язкової реструктуризації і навіть частково списання боргів українських державних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Андрія Новака, коментуючи питання щодо підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії.

"Більшість державних компаній, особливо монополістів, значну частку своїх витрат мають у вигляді боргових виплат по попередніх запозиченнях. Тут, звичайно, уряд повинен розробити механізм для державних підприємств для обов’язкової реструктуризації цих боргів. Найкращі можливості, відносно найменш болісні, стосуються внутрішніх запозичень, трохи важча ситуація із зовнішніми запозиченнями. Але в цьому напрямку, безумовно, українському уряду треба працювати", - зауважив Новак.

Він підкреслив, що механізми необхідно розробляти не лише з приводу боргу українських державних підприємств, а й з приводу загального державного боргу України.

"Україна повинна ставити питання дуже чітко: раз міжнародні партнери, які в свій час підписували Будапештський меморандум, не виконали свої основні зобов’язання перед Україною, яка добровільно єдина в світі позбавилася третього в світі ядерного арсеналу, значить, Україна має повне право оголосити про повне списання державного боргу. Тому що основними позичальниками були прямо чи опосередковано якраз країни, які були гарантами по Будапештському меморандуму", - повідомив економіст.

Новак зауважив: зараз, після повномасштабного вторгнення, Україна не може виплачувати в повному обсязі державний борг. Тому влада повинна ставити питання про часткове або повне списання державного боргу, а також про реструктуризацію як мінімум на середньостроковий період.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що державний монополіст "Укренерго" виступає за підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Очікується, що після підвищення тарифів дохід компанії виросте до 58,7 млрд грн. Кошти від підвищення спрямують на погашення кредитів компанії.

Своєю чергою, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський заявив, що реструктуризація боргів це популярна практика, яку використовують країни всього світу для зменшення кредитного навантаження, і "Укренерго" теж може скористатися цим інструментом.