Кабмин должен разработать механизмы реструктуризации долгов для госмонополий, - экономист

Правительство должно разработать механизм для государственных предприятий, особенно для монополий, обязательной реструктуризации и даже частично списания долгов украинских государственных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Андрея Новака, комментируя вопрос повышения тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии.

"Большинство государственных компаний, особенно монополистов, значительную долю своих расходов имеют в виде долговых выплат по предварительным заимствованиям. Здесь, конечно, правительство должно разработать механизм для государственных предприятий для обязательной реструктуризации этих долгов. Лучшие возможности, относительно наименее болезненные, касаются внутренних заимствований, несколько более тяжелая ситуация с внешними заимствованиями. Но в этом направлении, безусловно, украинскому правительству нужно работать", - отметил Новак.

Он подчеркнул, что механизмы необходимо разрабатывать не только по долгу украинских государственных предприятий, но и по общему государственному долгу Украины.

"Украина должна ставить вопрос очень четко: раз международные партнеры, которые в свое время подписывали Будапештский меморандум, не выполнили свои основные обязательства перед Украиной, которая добровольно единственная в мире лишилась третьего в мире ядерного арсенала, значит, Украина имеет полное право объявить о полное списание государственного долга. Потому что основными заемщиками были прямо или косвенно как раз страны, которые были гарантами по Будапештскому меморандуму", - сообщил экономист.

Новак отметил: сейчас после полномасштабного вторжения Украина не может выплачивать в полном объеме государственный долг. Поэтому власти должны ставить вопрос о частичном или полном списании государственного долга, а также о реструктуризации как минимум на среднесрочный период.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный монополист "Укрэнерго" выступает за повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. Ожидается, что после повышения тарифов доход компании вырастет до 58,7 млрд. грн. Средства от повышения будут направлены на погашение кредитов компании.

В свою очередь руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский заявил, что реструктуризация долгов это популярная практика, которую используют страны всего мира для уменьшения кредитной нагрузки, и "Укрэнерго" тоже может воспользоваться этим инструментом.