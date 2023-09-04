Кабмін має прискорити виплату боргів "Енергоатомом" до початку опалювального сезону, - інвестори

Кабінет міністрів України має допомогти "Енергоатому" у якнайшвидшій виплаті заборгованості на ринку електроенергії, щоб опалювальний сезон проходив стабільно і без негативних сценаріїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Української вітроенергетичної асоціації.
"Компанія ("Енергоатом", - ред.) має дуже значну заборгованість перед ДП "Гарантований покупець", яка становить 17 млрд гривень. І через ці борги страждає весь енергоринок - від "зеленої" генерації до обленерго та постачальників", - йдеться в заяві УВЕА.
Інвестори підкреслюють, що гарантії "Енергоатому" щодо забезпечення 100% розрахунків перед гарантованим покупцем з вересня та з конкретним графіком таких виплат - є певним позитивом.
"Однак стає зрозуміло, що без залучення уряду до проблеми боргів "Енергоатому", все може затягнутися, і країна втратить дорогоцінний час. До початку опалювального сезону залишається лише 1,5 місяці", - додають в УВЕА.
Асоціація зазначає, що найбільш очевидним рішенням є прискорення урядом вливання коштів в енергоринок, щоб енергетики краще підготувались до зими і до можливих нових обстрілів.
"Тобто Кабмін може вже зараз знайти кошти для "Енергоатому", проте, обов’язково на поворотній основі, щоб компанія максимально оперативно з вересня почала розраховуватися з боргами", - уточнюється в повідомленні.«А вже взимку Енергоатом, як і планував, буде повертати кошти - тільки уряду, а не іншим підприємствам енергетики, котрі посеред зими мають ефективно працювати на країну без жодних фінансових труднощів", - резюмували в УВЕА.
Як повідомлялося, заборгованість "Енергоатому" перед ДП "Гарантований покупець" за поточний рік складає понад 17 млрд грн.
На думку голови комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця, Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.
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