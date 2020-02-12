Кабмин ликвидировал региональные сервисные центры МВД

Кабинет министров Украины сократил количество территориальных органов Министерство внутренних дел (МВД), ликвидировав региональные сервисные центры. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Сообщается, что правительство сегодня, 12 февраля, приняло постановление "Некоторые вопросы территориальных органов МВД", которым сократил количество территориальных органов МВД, ликвидировав региональные сервисные центры", - говорится в сообщении.

Ориентировочное сокращение работников составит от 3 до 8%. Зато предусмотрено, что в областях, Киеве и АР Крым будут созданы территориальные (обособленные) подразделения Главного сервисного центра МВД без статуса юридических лиц.

Отмечается, что реализация этого постановления позволит уменьшить административные расходы.

"Это упростить процедуру обеспечения подразделений, непосредственно предоставляющих услуги, специальной и бланковой продукцией", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также правительство приняло распоряжение о передаче части бюджетных назначений, предусмотренных МВД в 2020 году. В частности, Министерству иностранных дел передается почти 35 млн гривен, предусмотренных в 2020 году МВД для Нацполиции, в связи с необходимостью удержания работников из числа командированных полицейских в составе диппредставительств Украины за рубежом.

Ранее сообщалось, что Нацполиция расширяет проект "Полицейский офицер общины", в ближайшее время охватят прифронтовые районы. По словам главы МВД Арсена Авакова, в проекте предусмотрено увеличение бюджета, чтобы впоследствии охватить территорию всей страны.