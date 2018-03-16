Кабмін до кінця березня погодить виділення 1 млрд гривень на модернізацію шахт

Кабінет міністрів України до кінця березня погодить механізм виділення 1 млрд гривень на модернізацію шахт. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Модернізація шахт: до кінця березня остаточно погодимо механізм виділення 1 млрд гривень держгарантій. Треба інвестувати туди, де ніхто не вкраде, і де можна закласти можливості для збільшення видобутку вугілля", - заявив Гройсман.

Модернізація шахт: до кінця березня остаточно погодимо механізм виділення 1 млрд грн держгарантій. Треба інвестувати туди, де ніхто не вкраде, і де можна закласти можливості для збільшення видобутку вугілля. pic.twitter.com/h6H6HbxzUP — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 16, 2018

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв, що Україна має намір інвестувати 2,5 млрд гривень у модернізацію шахт у 2018 році.

"Ми переходимо до тієї форми управління, при якій кожна шахта повинна нести відповідальність за ефективність своєї роботи. Реструктуризація галузі дозволить відразу ж заощадити державі додаткові 1,5 млрд гривень", - зазначив Насалик.