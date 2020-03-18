Кабмин из-за карантина упростил пересечение админграницы с Крымом

Кабинет министров на время карантина в Украине смягчил правила пересечения административной границы с оккупированным Крымом. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что теперь Государственная пограничная служба на время карантина сможет принимать решение о пропуске украинцев через административную границу при наличии гуманитарных потребностей.

По словам вице-премьера Алексея Резникова, на КПВВ в Херсонской области с начала карантина выросло число отказов. Согласно решению правительства, украинцев при наличии оснований гуманитарного характера будут пропускать по решению главы Пограничной службы с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Пограничники физически присутствуют на КПВВ и могут действовать оперативно. Это ускорит процесс. Мы продолжаем работать над совершенствованием алгоритмов, чтобы снять все возможные проблемы", - добавил Резников.

Напомним, ранее стало известно, что так называемые власти "Крыма" из-за коронавируса в Украине закрыли административную границу с материковой частью до 1 мая 2020 года.