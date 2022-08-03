Кабмин изменил условия доступной ипотеки: кто может получить кредит на жилье

Кабинет министров утвердил новые условия обеспечения АО "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины. Решение вступает в силу с 1 октября 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на осанку от 2 августа 2022 г. № 856.
В соответствии с этими условиями на обеспечение кредитованием могут претендовать граждане Украины, которые принадлежат к одной из следующих категорий:
Кредиты, выдаваемые в соответствии с условиями, должны соответствовать следующим требованиям: процентная ставка составляет 7% годовых. Условиями договора предусматривается компенсация процентной ставки до 3% годовых для категорий лиц, определенных в подпунктах 1-4.
Максимальный срок кредита-240 месяцев. Минимальный первый (первоначальный) взнос платит заемщик в размере не менее 20% стоимости предмета ипотеки.
Нормативная площадь жилья, предоставляемого для семьи из одного человека (одинокая лицо), составляет не более 52,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи.
Комиссии за предоставление и/или обслуживание кредита совокупно за весь срок действия кредитного договора должны составлять не более 0,5% суммы предоставленного кредита.
Страховой тариф по договору страхования предмета ипотеки не должен превышать 0,25% в год от стоимости предмета ипотеки, согласованной кредитором.
Напомним, во втором квартале 2022 года спрос на ипотеку снизился достиг самого низкого уровня за всю историю опросов НБУ.